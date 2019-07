Dialight Plc : Le DG démissionne

L'action Dialight chute suite à l'annonce de la démission de son DG, Martin Rapp. Ce dernier quittera ses fonctions en août pour prendre sa retraite. Fariyal Khanbabi, actuellement directeur financier, deviendra DG par intérim à compter de cette date. La société a par ailleurs fait état d'une baisse des commandes au deuxième trimestre et estime que cette tendance pourrait se poursuivre pour le reste de l'année. Elle a également annoncé qu'elle retirait tout son équipement de Sanmina (au Mexique) pour les installer à Tijuana et que cette décision avait engendré des coûts supplémentaires et des stocks plus élevés que prévus. Lire le communiqué de presse ici