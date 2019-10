Dialog Semiconductor : Oddo BHF relève sa cible

11/10/2019 | 11:25

Dans une note sur un secteur de semi-conducteurs jugé 'au point bas du cycle', Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur le titre du fournisseur de circuits intégrés Dialog Semiconductor, et relève son objectif de cours de 40 à 50 euros.



'Le groupe maitrise particulièrement bien la sortie progressive du principal PMIC d'Apple, devrait continuer de surprendre sur ses autres activités et garde des marges de réductions de coûts qui devraient permettre de soutenir les marges', estime l'analyste.



Oddo BHF aborde la saison des publications du troisième trimestre 2019 avec une vision toujours plutôt positive sur le secteur, mais considère que 'le stock picking reste clé', notant des performances très divergentes depuis le début de l'année.



