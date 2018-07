Dialog Semiconductor ne négocie plus l'acquisition de Synaptics

Données financières ($) CA 2018 1 429 M EBIT 2018 235 M Résultat net 2018 145 M Trésorerie 2018 631 M Rendement 2018 - PER 2018 8,87 PER 2019 9,14 VE / CA 2018 0,49x VE / CA 2019 0,40x Capitalisation 1 332 M Graphique DIALOG SEMICONDUCTOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DIALOG SEMICONDUCTOR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 26,3 $ Ecart / Objectif Moyen 50% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jalal Bagherli Chief Executive Officer & Executive Director Richard M. Beyer Chairman Mohamed Djadoudi SVP-Global Manufacturing Operations & Quality Wissam Jabre Chief Financial Officer & Senior VP-Finance Vivek Bhan Senior Vice President-Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DIALOG SEMICONDUCTOR -42.35% 1 332 INTEL CORPORATION 3.31% 243 066 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. --.--% 206 801 NVIDIA CORPORATION 26.17% 154 688 TEXAS INSTRUMENTS 6.19% 110 911 BROADCOM INC -12.34% 96 343