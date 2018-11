Dialog Semiconductor : Credit suisse passe à l'achat

02/11/2018 | 11:21

Credit suisse est revenu à l'achat sur l'action du fournisseur de circuits intégrés (notamment pour Apple) Dialog Semiconductor, sur lequel il était précédemment neutre. Le titre a perdu environ 40% de sa valeur en un an. L'objectif est vivement relevé de 22,5 à 32,5 euros, augurant ainsi d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



Rappelons que Dialog Semiconductor est un groupe dont le siège social est situé au Royaume-Uni, d'où le code Isin du titre, mais qu'il est coté à Francfort puisque 90% environ des revenus sont générés en Allemagne.



Selon Credit suisse, 'les inquiétudes liées à Apple sont derrière nous'. Les analystes soulignent notamment le ton positif de la direction lors de la journée investisseurs du 1er novembre, notamment en ce qui concerne les puces gérant la consommation électrique de certains iPhone. Rappelons qu'Apple a décidé de ne plus se fournir uniquement chez Dialog en la matière, puisqu'il a conclu un accord donnant à ce sujet de la visibilité au groupe jusqu'en 2021. 'La transition s'annonce moins difficile qu'escompté', estime Credit suisse.



En outre, l'activité du groupe auprès de ses autres clients n'inspire pas d'inquiétude. Sans oublier des mesures d'économies supérieures aux attentes.



Enfin, la solidité du bilan de Dialog Semiconductor (dont la trésorerie nette dépasse 13 euros par action en tenant compte de l'accord avec Apple, calcule Credit suisse) lui permet de réaliser des opérations de croissance externe.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

