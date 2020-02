Dialog Semiconductor plc : Une zone support en renfort 04/02/2020 | 09:41 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 36€ | Objectif : 42€ | Stop : 33€ | Seuil d'invalidation : 40.3€ | Potentiel : 16.67% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Dialog Semiconductor plc. En effet, la zone support actuellement testée des 36.01 EUR arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 36 € pour viser les 42 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 36.01 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.92 pour 2019 et de 18.07 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 35.9 EUR.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

