Dialog Semiconductor : Oddo BHF relève sa cible

24/06/2020 | 12:07

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Dialog Semiconductor avec un objectif de cours relevé de 48 à 52 euros, conforté par un relèvement de prévisions du groupe grâce à la récente évolution mondiale vers un environnement 'work and learn from home'.



Dialog Semiconductor a indiqué cette nuit s'attendre à ce que le CA pour le deuxième trimestre 2020 se situe entre 290 et 305 millions de dollars, contre une prévision précédente de 260/290 millions et alors que le consensus tablait sur 268 millions.



'Le titre devrait bien réagir à cette annonce, qui conforte par ailleurs notre opinion positive sur Dialog', estime le bureau d'études, qui considère en outre que 'la valorisation reste encore très attractive à 7,8 fois l'EBITDA prospectif'.



