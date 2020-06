Dialog Semiconductor : entouré pour un relèvement d'objectifs

24/06/2020 | 13:43

Dialog Semiconductor bondit de plus de 7% à Francfort, dans le sillage d'un relèvement de ses prévisions par le fabricant de circuits intégrés grâce à la récente évolution mondiale vers un environnement 'work and learn from home'.



Il a en effet indiqué cette nuit s'attendre à ce que son CA pour le deuxième trimestre 2020 se situe entre 290 et 305 millions de dollars, contre une prévision précédente de 260/290 millions et alors que le consensus tablait sur 268 millions.



'Le groupe a indiqué s'attendre à continuer de bénéficier de la dynamique positive de la demande pour ces appareils au cours du troisième trimestre 2020', note Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'achat' avec une cible relevée de 48 à 52 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.