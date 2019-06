Diasorin : Invest Securities relève son objectif de cours

12/06/2019 | 10:12

Invest Securities confirme son conseil Neutre sur la valeur estimant que ' la guidance moyen terme est peu ambitieuse '. Après mise à jour du modèle, le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 83E (contre 78E)



' Alors que nous apprécions la volonté du groupe de renforcer son offre sur des tests de forte valeur ajoutée (QTF-TB, QTF-Lyme, LIAISON H. Pyroli et LIAISON Calprotectin) tout en étoffant son portefeuille d'instruments (lancement de LIAISON XS et d'un nouvel instrument en diagnostic moléculaire), les niveaux de valorisation élevés (PE 19e de 31x et PEG 19e de 4,4x) laissent peu de place au doute ' indique Invest Securities.



' Or la journée Investisseur organisée hier ne nous a que partiellement éclairée sur la dynamique du groupe avec une guidance 2019-22 globalement timide ' rajoute le bureau d'analyses.



