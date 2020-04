DiaSorin S.p.A. : Pas de retournement en vue

Données financières (EUR) CA 2019 713 M EBIT 2019 224 M Résultat net 2019 169 M Trésorerie 2019 172 M Rendement 2019 0,84% PER 2019 40,9x PER 2020 41,0x VE / CA2019 9,33x VE / CA2020 9,10x Capitalisation 6 827 M Prochain événement sur DIASORIN S.P.A. 11/05/20 Q1 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 103,23 € Dernier Cours de Cloture 124,90 € Ecart / Objectif Haut -3,12% Ecart / Objectif Moyen -17,4% Ecart / Objectif Bas -28,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Carlo Rosa Chief Executive Officer, Executive Director & GM Gustavo Denegri Chairman Piergiorgio Pedron Chief Financial Officer & Senior Corporate VP Chen Menachem Even Executive Director & Chief Commercial Officer Franco Moscetti Independent Director