Les points à retenir de cette publication sont la confirmation de la reprise et la résistance des activités dans le pétrole et le gaz. En dépit de la baisse des prix du pétrole observée au T4, les performances du groupe ont été bonnes en termes de chiffre d’affaires au S2 (+45% par rapport au S1), notre prévision pour l’ensemble de 2018 étant dépassée à 7,1m€ (contre 6,5m€ attendus). La croissance a été portée par la division Factorig (Audit & Inspection), dont le chiffre d’affaires a fortement progressé (CA de 1,5 m€ au T4 2018 contre 1,54m€ au S1 2018), en raison du redémarrage de l’activité mondiale de

forage (le nombre d’appareils de forage a progressé d’environ 9% à l’échelle de la planète).

Dans le domaine des énergies nouvelles, Dolfines a remporté un contrat d’ingénierie pour une installation offshore annexe à une ferme d’éoliennes.

Le Brent ayant progressé au-delà de 60$/b, nous restons confiants dans la reprise des services d’ingénierie dans les secteurs du pétrole et du gaz. La poursuite des activités de forage devraient bénéficier à Dietswell, notamment grâce au renouvellement de la certification API Q2 annoncé en janvier. Les résultats annuels seront publiés le 26 avril prochain (après clôture) et apporteront plus de détails sur la rentabilité et les marges.