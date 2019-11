Dietswell : Point sur l'activité de fin d'année rassurant

Dans les énergies renouvelables, le communiqué de presse évoque plusieurs contrats techniques et commerciaux relevant de l’expertise du groupe. Notons que ce dernier a déjà conçu trois unités flottantes, confirmant ses capacités dans l’éolien flottant.

L’entreprise s’attend désormais à une amélioration significative de sa rentabilité, aidée par une augmentation des retards dans le pétrole et le gaz. Malgré la stabilité des prix du pétrole, les opérateurs semblent adopter des positions plus dynamiques fin 2019. La division Factorig (audit de plateforme et inspection) a remporté plusieurs contrats importants en Algérie (onshore) et au Brésil (offshore). Ces éléments font suite au dernier point sur l’activité mentionnant l’activité commerciale au Brésil.

En outre, la société a signé un contrat à haute valeur ajoutée et à long terme aux Émirats arabes unis. Dietswell effectuera des travaux d’optimisation sur des plateformes de forage complexes. Impliqué tout au long de la durée de vie d’une plateforme, Factorig dispose de l’ensemble des outils nécessaires pour mener à bien de telles opérations. Un succès conforterait la crédibilité de Dietswell et permettrait au groupe de prospecter davantage dans ce domaine.

Le groupe signale également une progression de l’activité commerciale de la division Services (assistance technique), un certain nombre d’offres étant en cours d’analyse. Enfin, il a également lancé un ensemble de programmes de formation dans le secteur des puits de forage en collaboration avec le spécialiste du QHSE Aegide International.