Dietswell : Un changement de dénomination sociale pour prendre acte du virage stratégique

Malgré l’impact défavorable de la conjoncture sur les activités pétrolières et gazières, le groupe confirme son virage stratégique vers les énergies renouvelables en adoptant la dénomination de sa filiale liée à ces dernières, Dolfines SA, et en filialisant sa division Audit & Inspection. Ces changements devraient contribuer à améliorer la visibilité du groupe sur le marché de l’éolien offshore et faciliter la recherche d’un partenariat avec un acteur plus important pour le développement de son flotteur.