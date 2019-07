Dietswell : Assemblée Général Mixte

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 2 juillet 2019

Principales décisions de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019 :

Nomination de deux nouveaux administrateurs venant renforcer

les deux axes stratégiques de DIETSWELL

Autorisations financières permettant d'assurer le développement de la filiale

DOLFINES, support des activités dans le domaine des énergies renouvelables

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de DIETSWELL, spécialiste international en énergies conventionnelles

et renouvelables,s'est tenue le 28 juin 2019 sous la présidence de Jean-Claude Bourdon.

Parmi les résolutions votées figurent notamment :

La ratification de la cooptation de Madame Vanessa Godefroy et de Monsieur Benoît Vernizeau en tant qu'administrateurs ;

Le vote de l'ensemble des résolutions financières permettant d'assurer le développement de la filiale

DOLFINES, support désormais pleinement opérationnel des activités de DIETSWELL dans le domaine des énergies renouvelables.

Commentant la ratification des cooptations de Madame Vanessa Godefroy et de Monsieur Benoît Vernizeau, Jean-Claude Bourdon, fondateur et Président de DIETSWELL, a indiqué : « Nous sommes très heureux d'accueillir au conseil d'administration de DIETSWELL deux nouveaux administrateurs qui vont, chacun, renforcer significativement l'expertise de DIETSWELL sur ses deux axes stratégiques. Vanessa Godefroy apportera son expérience dans le domaine des énergies renouvelables et Benoît Vernizeau sa longue pratique des contracteurs et opérateurs pétroliers ainsi que sa maîtrise des aspects stratégiques et opérationnels du Business Development. »

A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)

Créée en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies conventionnelles et renouvelables. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DIETSWELL propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers du forage et des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DIETSWELL effectue également des audits de haut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisé société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DIETSWELL est coté sur Euronext GrowthTM- Code ISIN : FR0010377127 - Mnémo : ALDIE

DIETSWELL est éligible au PEA-PME