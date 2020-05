Dietswell : DOLFINES, filiale de DIETSWELL, lauréate de MARINE ENERGY ALLIANCE pour le développement de la production d'hydrogène offshore à partir de l'énergie éolienne flottante

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 12 mai 2020

DOLFINES, filiale de DIETSWELL, lauréate de MARINE ENERGY ALLIANCE pour le développement de la production d'hydrogène offshore à partir de l'énergie éolienne flottante

DIETSWELL, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce que DOLFINES est lauréate de la Marine Energy Alliance (MEA), afin de poursuivre le développement de son concept de production d'hydrogène offshore alimenté par l'éolien flottant, fondé sur sa technologie exclusive de plate-forme éolienne flottante TrussFloat™.

DOLFINES collaborera étroitement avec les partenaires de MEA, ECN, EMEC, INNOSEA et Exceedence dans le développement technique et commercial comprenant la conception de base pour le prototype d'essais en haute mer, incluant les aspects de permis, la ligne d'exportation d'hydrogène et le système d'amarrage, l'optimisation du coût actualisé de l'énergie et l'étude de rentabilisation.

Nous sommes fiers d'être lauréat de la Marine Energy Alliance ; cela nous donne la possibilité d'accélérer le développement technique et commercial des applications éoliennes flottantes permettant aux majors Oil

& Gas d'assurer une production offshore rentable dans les régions venteuses et dans un futur neutre en carbone en donnant une seconde vie à leurs infrastructures de production. Au-delà du fait de tirer parti de la vaste expérience des partenaires MEA, nous sommes heureux de voir notre réseau de partenariats au sein de la communauté de l'hydrogène vert se développer », a commenté Jean-Claude Bourdon, PDG de

DOLFINES.

À propos de Marine Energy Alliance (MEA) (www.nweurope.eu/ma)

La Marine Energy Alliance (MEA) est un projet de coopération territoriale européen sur 4 ans, de mai 2018 à mai 2022. Le projet dispose d'un budget total de 6 millions d'euros et bénéficie d'un soutien financier d'Interreg North West Europe, qui apporte 3,6 millions d'euros de financement d'ERDF. L'objectif de MEA est de faire progresser le niveau de maturité technique et commerciale de jeunes entreprises de technologie de l'énergie marine dans le but global de réduire le risque de défaillance de l'appareil dans les phases de démonstration ultérieures. A travers MEA, 40 entreprises de technologie de l'énergie marine reçoivent une série de services d'experts sur mesure qui leur permettront de réaliser leurs ambitions et, plus largement, de contribuer à la croissance cohérente de l'industrie de l'énergie marine en général. Grâce à leur participation à MEA, les entreprises auront accès à l'expertise de premier plan des partenaires du projet dans le développement de l'énergie marine. Ils auront la chance de travailler en étroite collaboration avec une équipe transnationale d'experts de l'énergie marine sur l'avancement technique de leur technologie, ainsi que sur l'élaboration de leur stratégie commerciale et de leurs plans d'affaires. Chaque offre de service vise à mettre solidement la technologie de l'entreprise et son activité sur la voie d'une commercialisation réussie.

À propos de DOLFINES (www.dolfines.fr)

DOLFINES fournit des solutions innovantes pour récolter des sources d'énergie renouvelables offshore basées sur l'expérience passée dans l'industrie O&G.DOLFINES est organisée en deux métiers.DOLFINES Services propose des services de conception, d'ingénierie, de maintenance, d'inspection, de formation, de conseil et de gestion de projet.Le chef-d'œuvre de DOLFINES Technologies est TrussFloat™, une plate-forme flottante entièrement flexible pour un large éventail d'applications éoliennes offshore grâce à sa grande capacité de pont et sa stabilité supérieure à un poids léger.TrussFloat™ est parfaitement adapté aux applications O&G éoliennes telles que l'injection directe d'eau, l'électrification des plateformes offshore, l'utilisation, la capture et le stockage de carbone (CCUS), et la production d'hydrogène offshore.DOLFINES accompagne les majors O&G vers un avenir neutre en carbone, garantissant une production offshore rentable en donnant aux infrastructures O&G une seconde vie post- carbone.