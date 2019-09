Dietswell : Renforcement significatif des équipes de Management de DIETSWELL

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 16 septembre 2019

Renforcement significatif des équipes de Management de DIETSWELL sur les deux axes stratégiques Oil & Gas et Energies renouvelables

DIETSWELL,spécialiste international en énergies conventionnelles et renouvelables, annonce ce jour le renforcement significatif de ses équipes de Management avec l'arrivée de Benoît Vernizeau en tant que Directeur Général Adjoint de DIETSWELL et d'Andreas Emmert en tant que Senior Commercial Manager des activités Energies Renouvelables portées par DOLFINES, filiale à 100% de DIETSWELL.

Commentant ces recrutements majeurs pour le futur de DIETSWELL, Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DIETSWELL, a déclaré : « Avec l'arrivée de Benoît, DIETSWELL renforce très significativement sa capacité et son rythme de développement de ses activités Oil & Gas. DIETSWELL mise également sur l'arrivée d'Andreas, de culture parfaitement internationale, pour le développement de ses activités Energies Renouvelables. Benoît Vernizeau, que je connais et apprécie depuis de très nombreuses années et qui a déjà eu l'occasion de travailler avec DIETSWELL, a été nommé administrateur de DIETSWELL lors de l'Assemblée générale de juin dernier. Il nous apporte sa longue connaissance et pratique des sociétés de services et opérateurs pétroliers. Il maîtrise également tous les aspects stratégiques et opérationnels de notre métier. Il aura pour mission d'animer le travail de toutes les équipes de DIETSWELL et de gérer toutes les dimensions opérationnelles de nos développements français et internationaux en cours et à venir sur l'ensemble de nos activités. Il travaillera en étroite collaboration avec moi, son arrivée me permettant de consacrer plus de temps aux questions stratégiques et aux relations avec nos actionnaires.

Andreas Emmert nous apporte sa longue pratique du Business Development en environnement international. Il aura pour mission de promouvoir et développer les activités de DOLFINES sur le marché des énergies renouvelables. Plus spécifiquement, il nous permettra d'élargir significativement et rapidement les possibilités de partenariats et de clientèle pour notre flotteur TrussFloat® et, au-delà, de l'ensemble de nos expertises sur le marché des énergies renouvelables. »

Benoît Vernizeau a indiqué :« Après un long parcours international dans l'industrie Oil & Gas, dont trois années comme ingénieur forage chez DIETSWELL il y a quinze ans, je suis ravi de rejoindre les équipes actuelles de Jean-Claude Bourdon, dont j'apprécie depuis longtemps les qualités d'entrepreneur visionnaire et de battant. J'ai immédiatement été convaincu de la puissance du nouveau modèle économique de DIETSWELL, qui permet de valoriser sur les deux marchés de l'O&G et des énergies renouvelables une expertise forte que j'ai eu l'occasion d'utiliser dans de précédentes fonctions. »

Andreas Emmert a ajouté :« J'ai choisi de rejoindre DIETSWELL, convaincu de sa capacité à jouer un rôle important dans l'ensemble de la chaine de valeur du marché des énergies renouvelables. Le concept novateur de TrussFloat® m'a séduit par son évidence et son caractère immédiatement opérationnel. Je suis impatient de contribuer efficacement à sa pleine reconnaissance par l'ensemble des acteurs du marché des énergies renouvelables. »

Benoît Vernizeau, 50 ans, a consacré sa carrière professionnelle, essentiellement à l'étranger, à des postes de management chez des contracteurs de forage et des opérateurs pétroliers (Forasol-Foramer, Bouygues Offshore, Pride Forasol, Shell International, Perenco, Addax, Dubaï Petroleum, Assala Energy notamment). Benoît est diplômé de l'Ecole des mines de Saint-Etienne et de l'Institut Français du Pétrole.

Andreas Emmert, 39 ans, a été responsable commercial et développement des affaires pour la Business Unit Power Plants chez MAN Energy Solutions, à partir de Paris pour l'Europe, l'Afrique francophone et l'Amérique latine, puis à partir de Singapour pour l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Andreas est l'auteur d'une thèse en physique quantique de l'Ecole Normale Supérieure de Paris et UPMC (Sorbonne Université).