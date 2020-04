Dietswell : Report de la publication des résultats annuels 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 22 avril 2020

Report de la publication des résultats annuels 2019

DIETSWELL, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce le report de la date de publication de ses résultats annuels 2019, initialement prévue le 27 avril 2020, en raison du retard pris suite au confinement obligatoire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

La nouvelle date de publication, qui devrait se situer avant fin mai 2020, sera communiquée au marché dès que possible.

Dans un contexte marqué par la priorité donnée à la préservation de la santé de ses équipes, qui mobilisent l'ensemble des outils collaboratifs et de pilotage à distance leur permettant de maintenir le meilleur niveau de service, DIETSWELL reste mobilisée sur l'adaptation de sa structure aux conditions de marché et continue à travailler avec détermination à la préparation de ses projets dans les énergies renouvelables, éolien flottant et forages pour la géothermie en particulier.

Créée en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DIETSWELL propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers du forage et des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DIETSWELL effectue également des audits de haut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisée société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Dans un communiqué de presse en date du 11 mars 2020, DIETSWELL a annoncé son intention de proposer à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires de modifier sa dénomination sociale de DIETSWELL SA en DOLFINES SA, actuelle dénomination de sa filiale Energies Nouvelles, afin d'affirmer définitivement la transition énergétique dans son modèle économique.