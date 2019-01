Dietswell : renouvelement de certification par l'API

07/01/2019 | 09:35

Dietswell annonce qu'au terme d'un audit approfondi de plusieurs mois, l'American Petroleum Institute (API) vient de lui renouveler la certification API Q2, niveau le plus élevé des processus de qualité et surtout de management des risques dans les services pétroliers.



'Son renouvellement jusqu'en 2021 constitue un élément structurant différentiateur essentiel auprès des plus grands acteurs du secteur Pétrole & Gaz, partout dans le monde', commente le PDG Jean-Claude Bourdon.



Le spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies conventionnelles et renouvelables ajoute que l'API a renouvelé sa certification ISO 9001 Q1 de son système de management de la qualité.



