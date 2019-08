haydar 5 5 Abonnés 2341 Messages make money, catch wave & make love no war, no wave no girls no Futur ,stop the war machine. , phoquer the banksters.yes you can 33 valeurs ,,ZB_5565...

haydar - DietsWell Haussier Cours d'entrée : 2.9 | Objectif : 7 Message à ceux qui "bradent" Aldie est une très bonne valeur para-pétrolière,



je conseil de conserver au lieu de "solder"



je faids partie des 30 premier actionnaires individuel, et j'ai pas habitude de me "placer sur des looser"



DietsWell a un fort potentiel , soyez patient et cessez les soldes , vous allez le regretez quand elleva monter,



Cordialement,



PS :



Je suis sur SVM et sur STO et c'est pas des" looseuses" j'aime pas les perdantes et DietsWell est une gagnante. 1