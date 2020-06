DIGIGRAM : devient EVERGREEN SA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Digigram SA a précisé qu'au cours de l’assemblée générale mixte des actionnaires qui s’est tenue à huis clos le 23 juin 2020, les actionnaires de la société ont adopté la proposition de changement de dénomination sociale qui leur était soumise. La société devient donc Evergreen SA à compter du 23 juin 2020. Ainsi, le changement de libellé sera effectif à compter du 29 juin 2020.Par ailleurs, Philippe Badaroux a démissionné de ses fonctions d'administrateur à l'issue de cette assemblée générale mixte afin de permettre le renouvellement de l'intégralité du Conseil d'administration.Aussi, au cours de sa réunion en date du 24 juin 2020, le Conseil d'administration nouvellement composé a constaté la démission de Samuel Moreau de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et a nommé Lionel Le Maux en remplacement.Le Conseil d'administration a par ailleurs désigné Charles Flipo comme directeur général délégué d'Evergreen SA au cours de sa réunion en date du 24 juin 2020. Il vient ainsi renforcer l'équipe de la direction générale de Monsieur Jacques Pierrelée.Evergreen SA (ex-Digigram SA) est détenue majoritairement par Evergreen Holding, à hauteur de 54,4% depuis le 10 mars 2020. Evergreen Holding est un véhicule d'investissement créé en 2013 qui investit aujourd'hui dans des sociétés non cotées basées en France qui font de la transition écologique un enjeu de croissance et de rentabilité.