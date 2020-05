Digigram : Offre publique d'achat simplifiée d'Evergreen sur les actions Digigram

INFORMATION PRESSE

Grenoble, le 28 avril 2020

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE D'EVERGREEN SUR LES ACTIONS DIGIGRAM

Désignation d'Associés en Finance en qualité d'expert indépendant

Dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée qui sera déposé par Evergreen visant la totalité des actions composant le capital de Digigram en circulation et non encore détenues par Evergren (voir communiqués conjoints en date du 11 février 2020 et du 10 mars 2020), le conseil d'administration de Digigram, réuni le 15 avril 2020, a désigné à l'unanimité Associés en Finance en qualité d'expert indépendant, conformément à l'article 261-1-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), sous réserve de la non opposition de l'AMF. L'AMF ne s'étant pas opposée à cette désignation, celle-ci a pris effet ce jour.

Associés en Finance, représenté par Monsieur Philippe Leroy, sera chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable (i) du prix de cession par Digigram de 100% des actions de Digigram Digital et (ii) des conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée pour les actionnaires de Digigram, en application de l'article 261- 1 I, 1°, 2° et 4° du règlement général de l'AMF.

Le conseil d'administration assurera le suivi des travaux de l'expert indépendant dans le cadre prévu par la réglementation applicable. Il se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par Evergreen après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, dans les conditions de l'article 231-19 du règlement général de l'AMF.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du conseil d'administration de Digigram figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par Digigram et soumis au visa de l'AMF.

Le dépôt du projet d'offre publique d'achat simplifiée par ODDO BHF, en qualité d'établissement présentateur, pour le compte d'Evergreen, est prévu au cours du mois de juin 2020.

Contact de l'expert indépendant

Associés en Finance - Pierre Charmion (Responsable de l'exécution) 4/6/8, rue Daru - 75008 Paris

Tél. : +33 1 44 50 56 25 - Mail : info@associes-finance.com.

Contact Digigram et Evergreen

Jacques PIERRELEE - j.pierrelee@evergreen-holding.com.

A propos d'Evergreen

Evergreen est une société holding dédiée à l'investissement principalement dans le domaine de la transition écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, bois énergie, etc.).

Evergreen a réalisé près de 200 M€ d'investissements dans des actifs industriels à date depuis 2008 et a notamment investi dans le groupe Evergaz, acteur majeur de la méthanisation en France, en Allemagne et en Belgique.

De plus amples informations sur la société sont disponibles sur son site internet : http://evergreen-holding.com.

A propos de Digigram

Digigram est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (Code ISIN FR0000035784) et est éligible au dispositif PEA-PME. De plus amples informations sur la société sont disponibles sur son site internet : www.digigram.com.