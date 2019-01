Digitech : Des réponses concrètes aux défis numériques des administrations et des territoires

AP Connect a pour ambition d'accompagner les professionnels de l'action publique et les élus à répondre aux enjeux technologiques et numériques, mais également d'aider les organisations publiques à identifier les leviers de la modernisation de leurs administrations.

AP Connect est un lieu de rencontre privilégié entre les sociétés innovantes et les collectivités dynamiques impliquées dans le développement numérique de leur territoire.

Digitech vous accueillera sur son stand D13 et répondra à toutes les questions que vous vous posez sur la gestion numérique de vos flux d'information (GED, Workflow, application mobile).

Deux jours 100% opérationnels et pragmatiques :

- un cycle de 25 conférences, agoras (retours d'expériences sur des problématiques opérationnelles, des cases studies, des témoignages, des tendances…) et une keynote avec des interventions d'experts, des animations proposées en collaboration avec différents groupements professionnels et des partenaires institutionnels

- des villages thématiques : Village start-up et Village mutualisation

Pour permettre à tous les acteurs du numérique des administrations centrales et des collectivités territoriales de se retrouver pour échanger, débattre et trouver des solutions à leurs enjeux numériques, AP Connect a noué un partenariat avec VILLES INTERNET, l'association qui remet chaque année le label « Territoires, Villes et Villages Internet » aux collectivités de toutes tailles mettant en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des TIC et de leurs usages citoyens (accès publics, mise en réseau des acteurs, services aux habitants, usages internes, administration électronique, information des habitants, débat...).