Digitech : une PME à l'affût des doctorants

Impossible pour le spécialiste de la gestion électronique de documents Digitech d'échapper à l'analyse de données. Mais sur le marché des collectivités qu'elle occupe avec des applications de supervision de l'état civil, des délibérations et des courriers, elle doit faire un sans-faute. « Nous devons embaucher les meilleures ressources qui ont à la fois la passion chevillée au corps et un savoir-faire pointu dans le domaine de l'intelligence artificielle », explique Joël Couderc, président fondateur de cette société marseillaise dont les produits équipent la moitié des régions et des départements français ainsi que plus de 350 grandes agglomérations.

