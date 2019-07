Dignity Plc : fini le dividende

Ces chiffres tombent à l'heure où les autorités britanniques veulent réglementer une partie de l'activité funéraire, après qu'une enquête a révélé que les prestataires profitaient des familles en deuil avec des tactiques de vente moralement discutables. "Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et sophistiqués. Les valeurs changent, avec une laïcité accrue et une demande croissante de services personnalisés et moins coûteux, soutenus par des services en ligne", a expliqué l'entreprise.



Le bénéfice ajusté avant impôts s'est réduit à 23,9 M£ au terme du 1er semestre, après 43,4 M£ un an avant. Dignity, qui gère plus de 800 pompes funèbres dans toute la Grande-Bretagne, a organisé 36 200 enterrements sur la période, soit 9% de moins qu'un an auparavant. Le prix moyen de la prestation est également en baisse. Pour s'adapter, l'entreprise a prévu de déployer d'importants changements dans le cadre d'un plan de transformation, qui permettra à terme de renouer avec une croissance des résultats.