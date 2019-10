Huawei étoffe son chiffre d'affaires d'un quart sur neuf mois

Pékin (awp/afp) - Le géant chinois des appareils et réseaux de télécommunications Huawei, mis au ban par Washington sur fond de rivalité technologique avec Pékin, a annoncé mercredi une hausse de 24,4% de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année, sur un an.

Il a atteint 610,8 milliards de yuans (85,8 milliards de francs suisses) sur cette période, a précisé dans un communiqué le groupe chinois, inscrit au printemps sur liste noire par l'administration Trump.

Entre janvier et septembre, Huawei a vendu plus de 182 millions de téléphones, un chiffre en hausse de 26% sur un an. Le groupe n'a pas fourni le détail de ses résultats trimestre par trimestre.

Le numéro deux mondial des segment est considéré comme dominiant dans la technologie 5G, la future génération ultrarapide de l'internet mobile.

Mais Huawei a été mis à l'index par l'administration Trump qui soupçonne l'entreprise de pouvoir potentiellement espionner pour le compte de Pékin, dans un contexte de guerre commerciale et de rivalité technologique avec le géant asiatique.

Huawei dément fermement mais du fait de son placement sur liste noire aux Etats-Unis, les sociétés américaines de services et de composants ont désormais interdiction de commercer avec la firme chinoise.

Le mois dernier, Huawei a lancé en Allemagne un nouveau portable haut de gamme mais privé des populaires applications de Google présentes sur l'immense majorité des téléphones dans le monde.

En août, la firme de Shenzhen (sud de la Chine) a présenté HarmonyOS, son système d'exploitation maison, prévu comme un "plan B" pour remplacer au besoin sur ses appareils, le système Android de Google.

afp/jh