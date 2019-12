DIP Corporation : Le courant acheteur devrait perdurer 04/12/2019 | 11:23 achat En cours

Cours d'entrée : 3175¥ | Objectif : 3490¥ | Stop : 2990¥ | Potentiel : 9.92% La valeur DIP Corporation a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt de la part des opérateurs. La configuration technique suggère une poursuite du mouvement haussier.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3490 ¥. DIP Corporation représente actuellement 5.08 % du portefeuille Investisseur Asie. Une position a été ouverte le 21/11/2019 au cours de 3,023.40 ¥. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Asie géré par Zonebourse.com. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 2260 JPY.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 3560 JPY. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Potails d'emplois en ligne Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DIP CORPORATION 84.06% 1 586 SEEK LIMITED 32.45% 5 376 EN-JAPAN INC. 59.43% 2 132 WISE TALENT INFORMATION TEC.. --.--% 1 194 FREELANCER LIMITED -27.65% 192 CAREERINDEX INC --.--% 81

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (JPY) CA 2020 46 540 M EBIT 2020 13 965 M Résultat net 2020 9 564 M Trésorerie 2020 15 900 M Rendement 2020 1,56% PER 2020 18,2x PER 2021 16,8x VE / CA2020 3,36x VE / CA2021 2,97x Capitalisation 172 Mrd Prochain événement sur DIP CORPORATION 09/01/20 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 3 203,67 JPY Dernier Cours de Cloture 3 175,00 JPY Ecart / Objectif Haut 10,2% Ecart / Objectif Moyen 0,90% Ecart / Objectif Bas -16,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hideki Tomita President, CEO & Representative Director Kazuhisa Iwata COO, Director & GM-Corporate Administration Katsumi Ueki Director & Chief Information Officer Masatsugu Shidachi Independent Director Eriko Tanabe Independent Director