Direct Energie : 2018 07 25 - Communiqué normé autres informations

Paris, le 25 juillet 2018

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

DIRECT ENERGIE INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ TOTAL

Mise à disposition des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Direct Energie

Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Dans le cadre de l'offre publique initiée par Total et visant la totalité des actions Direct Energie non détenues par Total à la date de dépôt de son offre et la totalité des actions Direct Energie qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre à raison de l'exercice par leurs bénéficiaires d'options de souscription d'actions et conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Direct Energie ont été déposées auprès de l'AMF le 24 juillet 2018 et le présent communiqué a été diffusé le 25 juillet 2018.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 612-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n° 18-325 en date du 24 juillet 2018 sur la note en réponse établie par Direct Energie.

Le document afférent aux autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Direct Energie est disponible sur le site Internet de Direct Energie(www.direct-energie.com)ainsi que sur celui de l'AMF(www.amf-france.org). Des exemplaires sont également disponibles sans frais sur simple demande auprès de :

A propos de Direct Energie

Premier acteur alternatif français de l'énergie, Direct Energie se positionne comme l'énergéticien du XXIème siècle en mettant au cœur de sa stratégie, la satisfaction de ses clients, l'innovation et le développement des énergies d'avenir. Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit en électricité et en gaz plus de 2.6 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est également producteur d'électricité grâce à des moyens de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel), implantés sur tout le territoire.

En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 966 M€. Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

