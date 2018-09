Direct Energie : Total détient plus de 95% du capital

20/09/2018 | 09:53

Selon les résultats de son offre publique d'acquisition sur Direct Energie, Total annonce avoir acquis 9.354.390 actions dans le cadre de la procédure centralisée par Euronext Paris et 1.011.888 actions sur le marché au prix unitaire de 42 euros.



Le géant énergétique détiendra 44.417.802 actions représentant 95,37% du capital et au moins 95,33% des droits de vote de cette société. Il a l'intention de demander la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire au prix de 42 euros par action coupon attaché.



'En mesure de tirer le meilleur parti du nouvel ensemble que forment Direct Energie et le reste de sa branche gas, renewables & power', Total accélère ainsi sa stratégie d'intégration de la chaine gaz-électricité en Europe et de développement des énergies bas carbone.



