Discover Financial Services : Borica annonce une alliance de réseau avec Discover

Borica AD, propriétaire du système de paiement national bulgare Bcard, et Discover Financial Services, une banque directe de premier plan et société de services de paiement directs, ont annoncé la signature d’un accord stratégique visant à permettre l’acceptation des cartes Global, de Bcard en dehors de la Bulgarie sur le Discover Global Network.

Pour permettre des transactions internationales plus sûres, Bcard et Discover vont collaborer à l’intégration des solutions EMV® de Discover, de type contact, sans contact et mobiles, D-PAS pour une utilisation internationale. Bcard fournira également à ses banques membres une solution lui permettant d’accepter les cartes Global de Bcard en dehors de la Bulgarie, sur le Discover Global Network.

« Discover est devenu un partenaire agile et flexible pour les organisations du monde entier, car elle leur fournit les outils et les ressources nécessaires pour se développer et bénéficier d’une plus grande acceptation », a déclaré Joe Hurley, vice-président principal et responsable du développement commercial mondial, chez Discover. « Cet accord avec Bcard constitue un complément à la stratégie de Discover consistant à créer des alliances mondiales qui offrent aux consommateurs un choix plus vaste en ce qui concerne le mode et le lieu de paiement. »

« L’investissement dans l’innovation et le développement de solutions visant à élargir l’acceptation de nos clients hors du territoire bulgare ont toujours été parmi les priorités de Bcard », a confié pour sa part Mme Stoilka Arsova, directrice du programme national bulgare Bcard. « La Bulgarie a accumulé des connaissances, de l’expérience et des technologies et a atteint des normes de classe mondiale en matière de technologie financière et de sécurité. Cette alliance stratégique avec Discover vient renforcer les efforts continus de Bcard visant à diversifier ses services de paiement par carte, pour nos banques, et à promouvoir le développement des paiements par carte sur le marché bulgare. En s’appuyant sur cette alliance stratégique, Bcard va fournir à ses banques membres une plateforme nationale compétitive et efficace, toute une gamme de produits et la possibilité d’utiliser des produits de paiement innovants. »

Discover Global Network compte plus de 44 millions de points de vente acceptant les produits, et 2 millions de distributeurs automatiques et de points d’accès à des espèces, dans plus de 190 pays et territoires. Discover Global Network comprend Discover, Diners Club International, PULSE et des réseaux affiliés. Il englobe également des relations de réseau avec des partenaires du monde entier, basés au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon, au Moyen-Orient, au Nigéria, à Porto Rico, en Serbie, en Corée du Sud, au Vietnam, à Taiwan, au Mexique et dans l’ensemble de l’Europe.

À propos de Bcard

Le Système National de carte Bcard de Borica AD est opérationnel depuis 2016 et fonctionne séparément et indépendamment du processeur de paiement par carte, de Borica.

Tous les prestataires de services de paiement en Bulgarie sont membres du programme Bcard. Bcard, en tant que carte de paiement, nationale bulgare, est acceptée dans tous les lieux possibles (distributeurs automatiques de billets/points de vente) en Bulgarie. La principale mission du système est la migration des espèces et des effets de paiement papier vers des canaux numériques, via le développement de nouveaux services électroniques dans les secteurs public et privé de la Bulgarie. Le positionnement de la vaste gamme de produits du système, par le biais de nouveaux modèles d’affaires et de prix locaux devrait avoir un impact positif sur l’économie du pays et transformer radicalement les méthodes de paiement en Bulgarie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190607005511/fr/