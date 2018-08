Discovery : manque les attentes au 2e trimestre

07/08/2018 | 14:05

Discovery publie un bénéfice par action ajusté de 66 cents au titre de son deuxième trimestre, manquant ainsi d'une vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un OIBDA ajusté de 1,21 milliard de dollars, en croissance de 5% en pro forma.



A 2,84 milliards de dollars, les revenus du groupe de télévision payante ont grimpé de 69% du fait des variations de changes et des transactions Scripps Networks, Motor Trend Group et Oprah Winfrey Network, et sont restés à peu près stables en pro forma.



'Nous continuons de progresser à grands pas dans l'intégration de Scripps Networks Interactive et notre pivot vers le numérique, le mobile et les produits et services directs au consommateur', indique le directeur général David Zaslav.



