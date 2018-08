Discovery : Jefferies remonte sa recommandation

21/08/2018 | 14:24

Jefferies remonte sa recommandation sur Discovery de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 26 à 34 dollars, jugeant que le marché sous-apprécie la stabilité relative et la génération de free cash-flow du groupe de télévision payante.



'Nous voyons plusieurs opportunités qui pourraient doper le free cash-flow de Discovery', explique le broker, citant par exemple une croissance plus forte de la distribution aux Etats-Unis ou l'addition à une offre de distributeur de programmation vidéo multicanal.



Jefferies pointe aussi comme opportunités une accélération de la croissance publicitaire américaine, un potentiel de hausse pour les synergies réalisées et la possible réintroduction de rachat d'actions plus tôt que prévu.



