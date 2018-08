DISH NETWORK : a perdu des abonnés payants au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dish Network affichait un bénéfice net de 439 millions de dollars à l'issue du deuxième trimestre, qui se compare avec un bénéfice net de 40 millions un an plus tôt. La base de comparaison a été facilitée par des dépenses pour litiges de 280 millions de dollars qui avaient pénalisé les résultats du deuxième trimestre 2017. Ramené au nombre d'actions Dish, le bénéfice ressort à 83 cents par action. Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de près de 5% à 3,46 milliards de dollars. Le consensus était de 71 cents par action et 3,44 milliards de dollars.A l'issue du deuxième trimestre, Dish Network affichait 12,9 millions d'abonnés payants à ses offres de télévision, contre 13,3 millions un an plus tôt.