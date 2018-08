10/08/2018 | 14:32

Dans un document adressé à la SEC, Dish Network annonce la démission de son senior vice-président et directeur financier Steven E Swain, et son remplacement par Paul W Orban, à partir du 22 août prochain.



Paul W Orban est senior vice-président et directeur comptable de l'opérateur de satellites depuis 2015, en charge de l'ensemble des aspects comptabilité et fiscalité du groupe.



