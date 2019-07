Dixons Carphone : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

Données financières (GBP) CA 2020 10 417 M EBIT 2020 235 M Résultat net 2020 183 M Dette 2020 247 M Rendement 2020 6,18% PER 2020 7,14x PER 2021 6,88x VE / CA2020 0,15x VE / CA2021 0,14x Capitalisation 1 269 M Graphique DIXONS CARPHONE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DIXONS CARPHONE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 1,53 GBP Dernier Cours de Cloture 1,09 GBP Ecart / Objectif Haut 183% Ecart / Objectif Moyen 40,2% Ecart / Objectif Bas -13,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexander Baldock Group Chief Executive Officer & Director Ian Paul Livingston Chairman Jonathan Peter Mason Group Chief Financial Officer Simon Post Chief Technology Officer Gerry Murphy Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DIXONS CARPHONE -8.87% 1 612 BEST BUY COMPANY 31.67% 18 621 AARON'S, INC. 46.04% 4 156 TECH DATA CORP 27.86% 3 816 GOME RETAIL HOLDINGS LTD -68.18% 2 321 CECONOMY 71.46% 2 203