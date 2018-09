Dixons Carphone: CA conforme aux attentes, prévisions confirmées

Données financières (GBP) CA 2019 10 511 M EBIT 2019 318 M Résultat net 2019 234 M Dette 2019 262 M Rendement 2019 6,72% PER 2019 8,36 PER 2020 8,11 VE / CA 2019 0,21x VE / CA 2020 0,20x Capitalisation 1 904 M Graphique DIXONS CARPHONE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DIXONS CARPHONE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 1,96 GBP Ecart / Objectif Moyen 20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexander Baldock Group Chief Executive Officer & Director Ian Paul Livingston Chairman Jonny Mason Group Chief Financial Officer Simon Post Chief Technology Officer Gerry Murphy Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DIXONS CARPHONE -17.51% 2 434 BEST BUY COMPANY 15.48% 22 541 AARON'S, INC. 26.62% 3 514 TECH DATA CORP -26.11% 2 774 CECONOMY -49.77% 2 693 BIC CAMERA INC. -9.88% 2 530