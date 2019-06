Dixons Carphone : chute après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dixons chute de 11,48% à 110,35 pence à Londres après avoir fait état d’une baisse de son bénéfice imposable 2018/2019, pénalisé par un marché de la téléphonie mobile difficile. Celui-ci a atteint 289 millions de livres sterling contre 382 millions de livres un an plus tôt. Le groupe tablait sur 300 millions de livres. Et le bénéfice imposable devrait encore chuter en 2019/2020, pour atteindre 210 millions. Pour sa part, le chiffre d’affaires ressort à 10,43 milliards, affecté par un repli de 4% en données comparables au Royaume-Uni et Irlande.