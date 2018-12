Dixons Carphone : chute après ses semestriels

12/12/2018 | 13:19

Dixons Carphone lâche 8,1% à Londres, le groupe de distribution de produits électriques et de télécommunications n'ayant vu ses revenus augmenter que de 2% en données comparables sur son premier semestre comptable.



Le profit avant impôt du groupe britannique s'est contracté à 50 millions de livres, contre 73 millions un an auparavant, le groupe ayant même essuyé une perte avant impôt de 440 millions en incluant des charges pour dépréciations, principalement de survaleurs.



A l'occasion de cette publication semestrielle, Dixons Carphone en profite pour présenter un nouveau plan stratégique se concentrant sur les opportunités de croissance en ligne et dans le crédit, et revitalisant son activité mobile.



