Dixons Carphone : entouré, un broker en soutien

11/04/2019 | 15:40

Dixons Carphone s'adjuge 4,8% à Londres, soutenu par Barclays qui initie une couverture avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 175 pence, dans une note sur le distributeur britannique d'électronique, ainsi que sur Fnac Darty et Ceconomy.



'En dépit des incertitudes sur le Brexit, nous pensons que Dixons Carphone met en oeuvre une stratégie de redressement sensible', juge le broker, se disant confiant que le groupe peut atteindre son objectif de marge opérationnelle d'au moins 3,5%.



