A l'approche d'une phase de respiration

Les « anciennes gloires » de l’économie traditionnelle se portent bien à l’intérieur du Dow Jones puisque Boeing et IBM occupent les deux premières places, en termes de performance sur 2019, avec respectivement +27% et +19%. Les analystes saluent les performances de l’avionneur américain grâce à l’amélioration de ses marges, auxquelles se rajoutent des rachats d’actions. De son coté, le prestataire de services informatiques a publié des résultats qualitatifs pour le 4ème trimestre, accompagnés de perspectives 2019 supérieures aux attentes grâce notamment au compartiment « cloud ».

Le marché etant en mode "Risk On", les secteurs défensifs restent, par conséquent, en retrait d’où les replis de Pfizer et Verizon à -3%.



Techniquement, en données journalières, les cours viennent de connaître une forte poussée depuis le point bas des 21800 points. Cette configuration a permis d’établir un record sur janvier avec 1653 points de hausse. L’approche d'une résistance pertinente au voisinage des 25800 points permet de penser que l’indice devrait accomplir une phase de respiration légitime car cette dernière arriverait après plus d’un mois de hausse ininterrompue. Dans ce schéma, un retour vers 24300 points parait envisageable, niveau actuel de la moyenne 50 bourses.

