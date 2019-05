Amplification baissière Envoyer par e-mail :

Sur la semaine glissante, peu de valeurs ne plient pas sous la force des vents contraires. Seules, les défensives affichent un parcours gagnant telles Pfizer (+1.1%), Coca Cola (+1%) ou encore Merck (+.9%).

A contrario, Apple perd 4.5% pour ne capitaliser que 820 milliards de dollars, bien loin de son record d’octobre dernier (1 121 milliards). Le plus gros décrochage revient à la banque Goldman Sachs, qui baisse de 4.9%.



Graphiquement, en données journalières, les cours manifestent la volonté de tracer une extension baissière. Sous la pression de la moyenne mobile 20 séances, l’indice se dirige à nouveau vers la ligne des 25050 points, niveau retraçant 1/3 de toute la hausse 2019. Rien de plus légitime que de rendre une partie de la hausse à ce stade de la configuration.

Sur les vingt dernières journées de bourse, le Dow Jones affiche 14 clôtures négatives. La statistique prouve que la puissante tendance de fond haussière se trouve bloquée par le retour d'un courant vendeur. Le conflit sino-américain a largement contribué à l'engagement de cette phase de consolidation poussant les investisseurs à liquider des positions.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.