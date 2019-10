Apple et Microsoft bataillent pour la plus forte capitalisation Envoyer par e-mail :

L’indice historique de Wall Street évolue en oscillations depuis quatre mois au gré de l’actualité sur les taux ou le commerce international. L’idée de récession ou de fin de cycle économique avait ressurgi lors de récentes publications sur les ISM (manufacturier et services) mais les intentions accommodantes de la FED incitent les investisseurs à revenir sur le marché. Sur la dernière séquence mensuelle, le Dow Jones a reculé de 1.5% mais le « mano a mano » entre Apple et Microsoft s’accentue. Les deux sociétés établissent des performances positives lors de cette période de référence, les plaçant au même niveau en termes de capitalisation, avec chacune 1065 milliards dollars. Elles réalisent par ailleurs les deux parcours le plus brillants de 2019 parmi les composantes de l’indice, avec 47% pour la marque à la pomme et 37% pour le leader mondial de systèmes d’exploitation et logiciels. Techniquement, en données journalières, les cours naviguent latéralement dans un large trend identifié par la borne haute à 27 360 points et la zone basse des 25 480 points. A l’intérieur de ces deux références graphiques, la neutralité domine les débats, à l’image d’absence d'orientation directionnelle des moyennes mobiles.

Il faudra attendre la sortie de ce large couloir horizontal pour la mise en place d'une tendance plus affirmée.

