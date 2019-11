C'est la fête à Wall Street Envoyer par e-mail :

L’euphorie perdure à Wall Street où les indices battent record sur record. Les hausses quotidiennes s’empilent pour former une trajectoire à sens unique (+3.5% sur le dernier mois). Tout est prétexte à la montée des cours alors qu’à l’inverse aucune nouvelle ne vient freiner le Dow Jones dans son avancée. Cette ascension mensuelle complète un mouvement déjà très positif sur 2019, cumulant ainsi 18% de gains. Les principaux contributeurs à la valorisation des cours se résument à quelques dossiers comme Caterpillar (22%) qui profite de la détente sur le dossier commercial. Le chimiste Dow, une des plus faibles capitalisations dans l'indice majeur, suit avec +21% ainsi que UnitedHealth (+15.2%). Plus loin, on retrouve Apple qui rajoute 13% à sa longue liste de séquences haussières, portant ainsi à 67% son avancée annuelle. A l’inverse, McDonald recule à contre courant de la tendance, de 10%. La marque a du mal à suivre la pression de la concurrence sur les livraisons et les innovations. Techniquement, le Dow Jones marque l’histoire avec le dépassement des 27 360 points, ancien point historique qui n’avait pas été battu depuis le mois de juillet. C’est chose faite avec le dépassement récent de la zone de résistance, pour accéder à de nouvelles cibles comme la premiere, très symbolique à 28 000 points. Il faudrait un retour imminent sous les 27 360 points pour replacer l’indice dans une configuration plus neutre à court terme.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.