Chute du dernier étage

Depuis le dernier pic historique du 12 février à 29 570 points, le Dow Jones a déjà cédé plus de 5.8%, emporté par un courant vendeur qui s'est intensifié avec les craintes du coronavirus. Cette forte dégradation trouve sa force dans le long parcours haussier tracé depuis des mois. La puissance de la hausse justifie souvent la violence de la baisse. Parmi les trente valeurs de l’indice phare de Wall Street, seule Walmart résiste, avec un léger gain de 0.4% sur cette séquence précise. Le restant des composantes affiche des trajectoires fortement négatives comme Cisco (-12%) ou encore Apple (-8,8%) et Microsoft (-7.7%). La marque à la pomme a même revu à la baisse ses objectifs de revenus sur le trimestre en cours. Graphiquement, en données journalières, l’indice tombe comme une pierre. Cette extension baissière s’est réalisée en ouvrant un gap géant sous les 29000 points. De plus, le test des 28250 points n’a pas permis la reprise en main des acheteurs. La moyenne mobile à 100 jours devient le dernier rampart même si la tendance s'est largement fragilisée. L'objectif logique constitue la ralliement de la zone inférieure des 27350/27400 points. Il faudrait une relance dynamique au delà de ce point intermmédiaire des 28250 points pour neutraliser la configuraiton actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

