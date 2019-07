Encore une belle séquence mensuelle Envoyer par e-mail :

Les plus fortes progressions sur la séquence mensuelle se nomment Intel (+9.6%) puis IBM (+ 9.4%) et enfin Goldman Sachs qui s’installe à la troisième place du palmarès avec une avancée de 7.6%.

Lanterne rouge sur la période de référence, Boieng cède 6.5%, soit l’équivalent de 19 milliards de capitalisation perdus en une semaine de cotation après l’annonce d’une perte trimestrielle jamais enregistrée par le groupe depuis son existence (-3 milliards de dollars).



Graphiquement, en données journalières, les cours se stabilisent sur la zone supérieure, soutenus par la moyenne mobile 20 jours, largement orientée à la hausse. L’extension rapide de l’indice lui donne une forte marge de consolidation sans que les niveaux pertinents soient en danger. En effet, il faudrait un repli, dans un premier temps, sous 26 650 points pour neutraliser la configuration actuelle et, de manière plus intense, un retour sous 26 140 points pour dégrader fortement la tendance de fond.

