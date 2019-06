Fort rebond des leaders Envoyer par e-mail :

Les fortes capitalisations attirent les investisseurs. Sur la semaine écoulée, Microsoft redevenu numéro un mondial, avec plus de 1000 milliards de dollars glane 10.6%. Apple ne lâche rien et enregistre 11.1% de performance sur la même période de référence. Cisco Systems complète le podium en bonifiant sa valorisation de 9%.



Graphiquement, en données journalières, les cours accomplissent une série haussière dynamique depuis le point bas des 24740 points. Cette relance s’oppose frontalement au repli constant opéré sur le mois de mai. L’extension a permis de se défaire des moyennes mobiles jours au-delà des 26000 points. L’extension devrait se poursuivre en direction des 26800/ 26950 points, zone historique. Il faudrait un retour sous les 25450 points pour annihiler les espérances haussières à court terme.



