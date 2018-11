G20: booster ou ralentisseur ? Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 29/11/2018 | 16:44





Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques achats à bon compte, dans un contexte de baisse du dollar, alors que Jerome Powell a indiqué que les taux d'intérêt étaient proches de leur niveau "neutre" pour l'économie, suggérant que la Fed pourrait réduire le rythme de remontée des taux, l'année prochaine.



A l'aube d'un sommet crucial, qui pourrait engendrer une détente au niveau de la guerre commerciale, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, l'appétit pour le risque frétille et les indices tentent de rebondir de manière fébrile. Les premières annonces du week-end pourraient être déterminante.



Graphiquement, l'indice américain a récemment amorcé une reprise technique dans la zone des 24285 points, revenant tester sa moyenne mobile à 20 jours. La première cible haussière est située vers 25630 points, dernier rempart avant les plus hauts de novembre. Le scénario d'un rallye de fin d'année n'est pas encore invalidé. La réduction des incertitudes politiques en Europe (accord sur le Brexit, possible révision du budget italien) mais aussi les espoirs d'apaisements des tensions commerciales internationales et le ton plus accommodant de la Réserve Fédérale ont permis à l'indice Dow Jones d'amorcer une reprise technique ces dernières séances.Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques achats à bon compte, dans un contexte de baisse du dollar, alors que Jerome Powell a indiqué que les taux d'intérêt étaient proches de leur niveau "neutre" pour l'économie, suggérant que la Fed pourrait réduire le rythme de remontée des taux, l'année prochaine.A l'aube d'un sommet crucial, qui pourrait engendrer une détente au niveau de la guerre commerciale, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, l'appétit pour le risque frétille et les indices tentent de rebondir de manière fébrile. Les premières annonces du week-end pourraient être déterminante.Graphiquement, l'indice américain a récemment amorcé une reprise technique dans la zone des 24285 points, revenant tester sa moyenne mobile à 20 jours. La première cible haussière est située vers 25630 points, dernier rempart avant les plus hauts de novembre. Le scénario d'un rallye de fin d'année n'est pas encore invalidé.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.