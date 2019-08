La configuration s'alourdit Envoyer par e-mail :

Depuis une semaine les scores sont lourds, le Dow Jones décroche de 4.3%, entraînant l’ensemble des composantes dans un rouge foncé, à l'image d'Intel qui tombe de 9%. Seules deux lignes, Merck (+1.3%) et McDonald’s (+0.82%), font honneur à leur statut de valeurs défensives.



Graphiquement, en données journalières, les cours, longtemps en mode hésitation sur les plus hauts historiques, ont fini par lâcher du terrain. Ce recul s’opère avec une forte hausse du Vix, symbolisant des écarts intraday significatifs. Le repli a permis à l’indice de se rapprocher de la zone pertinente des 24 800 points et plus précisément d’un point intermédiaire à 25 300 points, ces deux niveaux paraissant accessibles dans le mouvement actuel. Il faudrait une réaction haussière brutale, au-delà des 26 540 points, pour annihiler tous les risques baissiers à court terme, mais cette hypothèse possède peu de chances de se réaliser.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.