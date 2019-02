La pause se rapproche Envoyer par e-mail :

Les investisseurs restent, par conséquent, optimistes sur les actifs à risques, ce qui permet au Dow Jones de progresser de 12% sur 2019.



Parmi les forts contributeurs à cette hausse, on retrouve Boeing qui s’envole de 32%. L’avionneur se voit suivi par IBM (+22%) et United Technologies (+20%). La nouvelle économie se place discrètement en milieu du palmarès, à l’image d’Apple qui avance de 10%. Sur les 30 valeurs, seules deux se situent en territoire négatif dont Coca Cola à -5%.



Techniquement en données journalières les cours arrivent sur un sommet pertinent des 26250 points, dernier pic avant la descente de novembre et décembre.

