Depuis un mois, les scores sont plutôt négatifs avec un recul indiciel de 1.8%. Les valeurs défensives ont d'ailleurs été recherchées par les investisseurs, à l’image de Coca Cola qui gagne 5.5% sur la même période de référence. Home Depot accomplit un parcours identique en enregistrant un gain de 5.4% ainsi que WalMart avec 4.8%.

A contrario et dans le sens du marché, Cisco perd 13% suite à des guidances revues à la baisse. De son coté, IBM lâche 9%, en raison de l'absorption de Red Hat qui pèsera sur les bénéfices de cette année.



Graphiquement, en données journalières, les cours oscillent dans un trend horizontal borné par le haut à 26 540 points et par une zone basse à 25 480 points. Cette latéralisation des cours s’opère dans un cadre de consolidation après le test des sommets à 27 300 points. Une sortie baissière parait la plus probable à ce stade de la configuration, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle cible baissière des 24 800 points.

