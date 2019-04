Les technos reprennent le pouvoir Envoyer par e-mail :

Sur la récente séance hebdomadaire, le leader reste le leader, puisque c’est Apple qui gagne 4.5%, avec 5 séances de hausse sur 5. Ce score parfait s’explique par les bonnes anticipations sur son pôle services. Grace à cette avancée complémentaire, la marque à la pomme gagne 27% sur 2019, la plaçant en deuxième position juste derrière Cisco Systems (28%). Les valeurs technologiques reprennent donc le pouvoir.



Graphiquement, le V-Bottom de fin 2018 restera dans les annales de par son énergie et son efficacité. L’élan produit par cette configuration pourrait enmener l’indice majeur de Wall-Street sur les sommets historiques.

La tendance reste largement positive avec des supports telles que les moyennes mobiles 20 et 50 jours qui ne présentent aucun signe de faiblesse. La voie reste donc ouverte pour aller tester les 26800 points. Il faudrait un repli marqué sous les 25440 points pour fragiliser la configuration actuelle.

