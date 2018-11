Noin loin de ses records Envoyer par e-mail :

Les opérateurs ont également été rassurés par les élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui ne devraient pas trop faire évoluer la politique économique, ainsi que par les espoirs d'avancée sur la question du conflit commercial avec la Chine.



Depuis le récent point bas du 29 octobre, certaines composantes de l'indice ont effectué des vives remontées, à l'image de Caterpillar (+15%), DowDupont (+14%), Boeing (+11%) et Cisco (+9.5%). Seule Apple aura cédé du terrain sur la même période (-1.5%).



Graphiquement, en données journalières, le DOW JONES rebondit fortement sur la zone des 24440 points et reprend le chemin de ses records historiques. Sur cette échelle de temps, un biais positif pourra être maintenu au-dessus des 25300/25330 points, zone coïncidant avec la moyenne mobile à 20 jours.

